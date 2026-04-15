Cittadini allarmati per l’acqua nella galleria nella zona devastata dall’alluvione

Una copiosa infiltrazione d’acqua è stata segnalata dai cittadini preoccupati che vivono a Como nella zona di via Santa Marta, tra le più colpite dalle alluvioni dello scorso settembre. Quando detriti e fango avevano causato cedimenti e disagi importanti ai residenti.

Si guarda con timore a quanto sta avvenendo all’interno della galleria che da via Santa Marta conduce in via Regina Teodolinda e via Borsieri. All’interno si nota una crepa sul soffitto dalla quale scende abbondante acqua che ha allagato la sede stradale.

Ancora da accertare le cause, la segnalazione è arrivata anche in Comune.

Vale la pena ricordare che il tratto finale di via Borsieri che incrocia viale Innocenzo XI era rimasto chiuso più di un mese perchè si era aperta una voragine nell’asfalto, che era stata subito delimitata con le transenne. La violenta ondata di maltempo dello scorso settembre aveva portato da via Santa Marta verso il sottopasso che arriva a via Regina Teodolinda e fino a via Borsieri un fiume di fango e detriti. Era servita più di una settimana per rimuoverli. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza erano proseguite anche nelle settimane successive, fino a rendere possibile la riapertura al traffico a fine ottobre

Nelle vicinanze sono in corso i lavori legati al ripristino post alluvione e anche delle costruzioni private.