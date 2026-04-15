Rilancio dell’autosilo Valmulini, Lavatelli: “Deve avvenire in un piano organico”

“Il “rilancio” dell’autosilo Valmulini non può avvenire al di fuori di una valutazione organica e complessiva della viabilità cittadina” : Mario Lavatelli, presidente di ACUS Como, l’Associazione civica utenti della strada, interviene in merito all’idea lanciata venerdì sera in diretta su Etv dal sindaco Alessandro Rapinese di utilizzare l’autosilo Valmulini come punto di interscambio per chi è proprietario sia di un’auto che di una moto, pagando un’unica quota per parcheggiare due mezzi, una vettura e un motociclo.

“Occorre rimanere alle previsioni di legge riguardo alla disciplina della viabilità che impongono l’adozione/approvazione di strumenti quali il piano urbano del traffico, il piano della mobilità, il piano urbano dei parcheggi, con tutti gli strumenti partecipativi previsti. – dichiara Lavatelli – Consideriamo che il Comune di Como è dotato di un piano urbano del traffico del quale però non si parla più, ma è evidente che non si può disapplicarlo a piacimento. In una visione di legittimità e buon senso, bisogna ripensare all’autosilo Valmulini non come un monolite, bensì come una grande opera di urbanizzazione primaria e quindi riesaminare la progettazione di opere di “ricucitura” con la città. Non procediamo con interventi estemporanei, ma impariamo a programmare nel confronto con la cittadinanza. – conclude Lavatelli – La politica non può esaurirsi nella istantaneità, ma nel faticoso impegno della lungimiranza e nel confronto leale e aperto con la comunità in tutte le sue articolazioni”.