Riapre l’ufficio postale di Montano Lucino. Nuovi servizi disponibili dopo la ristrutturazione

L’ufficio postale di Montano Lucino riapre oggi dopo la ristrutturazione della sede di via Enzo Ratti. Il comune alle porte di Como entra nel progetto Polis di Poste italiane, dedicato ai centri sotto i 15.000 abitanti. I residenti potranno ora ottenere allo sportello certificati anagrafici, documenti Inps e anche richiedere il passaporto senza recarsi in Questura. L’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato fino alle 12:35.

