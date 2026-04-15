Fermato per un controllo dalla polizia di Stato alla stazione di Como Lago, un 32enne algerino ha dato in escandescenza, dando testate alle porte, ferendosi, per poi scagliarsi contro i poliziotti. Gli agenti hanno immobilizzato l’immigrato e lo hanno fatto salire sull’auto di servizio. Portato in questura, ha continuato ad essere aggressivo.
E’ risultato destinatario di un divieto di dimora nel comune di Como e in provincia. E’ stato sanzionato per la violazione della misura e denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.
Il 32enne algerino era già stato più volte arrestato e denunciato per reati contro la persona, contro il patrimonio e la pubblica amministrazione.
Testate alle porte e aggressione ai poliziotti, denunciato 32enne algerino
Fermato per un controllo dalla polizia di Stato alla stazione di Como Lago, un 32enne algerino ha dato in escandescenza, dando testate alle porte, ferendosi, per poi scagliarsi contro i poliziotti. Gli agenti hanno immobilizzato l’immigrato e lo hanno fatto salire sull’auto di servizio. Portato in questura, ha continuato ad essere aggressivo.