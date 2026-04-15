Esercitazione congiunta sul Lago di Como

Esercitazione aeronavale sul Lago di Como, a Laglio. Simulate un’operazione di polizia per gestire un tentativo di aggressione con un coltello contro i passeggeri di un traghetto e un soccorso dopo una colluttazione su un’imbarcazione. Un’operazione programmata per testare sul campo un modello di intervento integrato, in cui si sono alternate operazioni di polizia e di soccorso sanitario.

Coinvolti Areiu, l’Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia, guardia di finanza, polizia di Stato, carabinieri, guardia costiera, vigili del fuoco, Croce Rossa Italiana, polizia provinciale, polizia di Stato e unità della Navigazione Laghi.

Il risultato è stato raggiunto grazie a una formazione congiunta che ha permesso ai diversi professionisti coinvolti di migliorare le comunicazioni e di ricorrere, grazie all’esperienza maturata, a procedure collaudate, realizzando così interventi più rapidi ed efficaci.