La polizia locale di Como ha notificato l’ordinanza di chiusura per 60 giorni al market di via Anzani 27. Nel negozio di alimentari era stata sospesa l’erogazione della corrente elettrica, dopo che era stato accertato che il locale era allacciato abusivamente alla rete pubblica. Il Comune di Como ha emesso un’ordinanza di sospensione dell’attività per mancanza dei requisiti.

Nel pomeriggio di oggi, gli stessi agenti della polizia locale di Como sono intervenuti per la segnalazione di fumo proveniente dal negozio. Allertati anche i vigili del fuoco. Da quanto accertato, il titolare avrebbe utilizzato un generatore per alimentare i frigoriferi del negozio. Il macchinario però, per motivi ancora da accertare avrebbe avuto un problema e lo stesso titolare è rimasto intossicato dal fumo.

E’ stato soccorso e portato al Sant’Anna e fortunatamente non è in pericolo di vita. I vigili del fuoco hanno lavorato per rimettere in sicurezza l’edificio.