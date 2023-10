Termometro in discesa e il definitivo saluto all’estate. Dopo l’anomala e lunga fase di caldo che ha fatto registrare valori record per il mese di ottobre il fine settimana appena trascorso ha portato un abbassamento delle temperature che nel Comasco è stato caratterizzato anche da vento freddo. E così in poco tempo è arrivato l’autunno. Si è reso necessario il cambio d’abbigliamento per proteggersi. Uno sbalzo termico non di poco conto che, come annunciato, si è manifestato in poche ore.

“La perturbazione del weekend è sa considerarsi solo l’antipasto del cambiamento che nel corso della settimana interesserà a più riprese il Centro Nord Italia” chiarisce Manuel Mazzoleni di 3B Meteo.

Temperature in calo anche di 15 gradi: “Con valori che in poco tempo passeranno da sopra a tratti persino sotto le medie di riferimento” – prosegue Mazzoleni – “Nel dettaglio entro metà della settimana faticheremo a toccare i 14/16°C al Nordovest, i 17/20°C tra Nordest e regioni centrali”.

Per quanto concerne le piogge a Como il peggioramento più consistente dovrebbe registrarsi a partire da venerdì.

Intanto dal pomeriggio di ieri si sono registrare forti raffiche di vento. Inevitabili le conseguenze tra piante pericolanti e transenne cadute.