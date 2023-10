Tremezzina, incendio nella notte nell’hotel Bazzoni in via Regina. Sul luogo sono intervenuti le squadre dei vigili del fuoco di Menaggio. Secondo una prima ricostruzione dei fatti le fiamme avrebbero coinvolto la cucina della struttura ricettiva. L’incendio sarebbe partito dalla combustione di alcuni tubi in polietilene di scarico delle acque.

Le fiamme poi avrebbero interessato la controsoffittatura di un locale adiacente alle scale antincendio.

In via precauzionale venivano evacuati 237 ospiti della struttura. Ad operazioni di soccorso e messa in sicurezza ultimate, gli ospiti rientravano negli alloggi. Quattro stanze che si trovano vicino alla zona interessata dal rogo sono state interdette all’uso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’evento.