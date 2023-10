Una serata per parlare di inclusività: è quella voluta dal neo costituito Lions Club di San Fermo della Battaglia e che vedrà la partecipazione del dottor Angelo Selicorni, direttore della Pediatria all’ospedale Sant’Anna, della dottoressa Maria Zampolli, pediatra, responsabile del Centro di diabetologia ed endocrinologia pediatrica all’ospedale Sant’Anna e del dottor Filippo Favuzza, direttore della Pediatria all’ospedale Sacra Famiglia di Erba.

La serata si svolgerà giovedì 19 ottobre alle 20.45 presso l’auditorium di San Fermo della Battaglia e sarà ad ingresso libero.

“Abbiamo organizzato questo incontro per un duplice scopo – ricorda il presidente del Lions Club San Fermo della Battaglia Fabio Ansideri – da un lato mettere a confronto le esperienze dei medici dei reparti ospedalieri di pediatria del territorio con i rappresentanti della società civile e religiosa, per cercare di trovare soluzioni per una convivenza serena nel principio del “nessuno escluso”. Dall’altro lato, sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi di rilevanza quotidiana. Ci farebbe piacere che molte famiglie partecipassero, non solo quelle che hanno il problema in casa, ma anche quelle che si relazionano tutti i giorni, a vario titolo, con problematiche di questo genere e che a volte non percepiscono le difficoltà o non sanno come affrontare e come insegnare ai propri figli in che modo rapportarsi con questa realtà. L’azione di ciascuno di noi può avere un forte impatto sulla collettività e quindi permettere a tutti una vita più serena fin dall’infanzia”.

Il manuale di Pronto Soccorso Pediatrico

Dalla collaborazione nata tra il Lions Club di San Fermo e l’Asst Lariana, è nato anche il manuale “Pronto Soccorso Pediatrico, cos’è e come funziona” che sarà illustrato nel corso dell’incontro del 19 ottobre.

“Abbiamo redatto dei testi molto semplici e chiari sulla gestione dei più comuni sintomi acuti che possono interessare un bambino come dolore, mal di testa, vomito, diarrea, tosse – spiega il dottor Angelo Selicorni – e per ogni sintomo abbiamo indicato quando è necessario fare riferimento al Pronto Soccorso e quando, invece, al proprio pediatra di libera scelta o ai medici della Continuità Assistenziale”.

Il manuale – patrocinato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Como – è stato realizzato in collaborazione con i pediatri di libera scelta della provincia di Como, rappresentati dal dottor Massimo Branca, loro referente in Ats Insubria.

Negli ospedali di Asst Lariana e nelle Case di Comunità, così come negli studi dei pediatri di libera scelta della provincia di Como, sarà posizionato un poster con le principali informazioni. Il poster riporta un Q-R Code che inquadrato con il cellulare consente di scaricare il manuale e consultare le istruzioni per l’uso del Pronto Soccorso Pediatrico. La stampa di tutti i poster è stata finanziata dal Lions Club San Fermo della Battaglia.