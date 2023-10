Ha preso il via in Fiera MilanoCity l’edizione 2023 di Smau, l’appuntamento di riferimento in Italia sull’innovazione e le startup.

Come sottolineato dal presidente di Smau, Pierantonio Macola: “Smau è da sempre un laboratorio, un luogo in cui io incontro il mio fornitore di innovazione, ma incontro anche le persone in grado di darmi istruzioni su come fare innovazione oggi. Quest’anno sono presenti 150 startup innovative che hanno prodotto servizi in grado di aiutare le nostre imprese a vincere le sfide a cui oggi sono chiamate e i partecipanti potranno prendere parte a più di 50 workshop formativi. Smau si riconferma una grande occasione d’incontro”.

Tra le tante innovazioni presentate, ce ne sono molte che potrebbero facilitare diversi aspetti della vita quotidiana di ognuno di noi: da veicoli autonomi per persone con mobilità ridotta che consentono maggior movimento in ambienti come musei, aeroporti e ospedali a “nipoti in affitto” che prestano assistenza tecnologica a domicilio, fino a cestini dei rifiuti che provvedono autonomamente ad effettuare la raccolta differenziata.