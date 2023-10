Como in campo di venerdì sera nell’anticipo della decima giornata di serie B. Alle 20.30 gli azzurri sono impegnati sul campo della capolista Parma.

Alla ripresa del campionato dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, test importante per la truppa di mister Moreno Longo, reduce dalla sconfitta interna con la Cremonese.

Fra i lariani tre assenze. Iovine sarà fuori causa per infortunio, Kone per squalifica e Da Cunha per un attacco influenzale. La buona notizia, il ritorno fra i convocati di Alberto Cerri.

Come da tradizione, l’allenatore Longo ha presentato il match. “Con le Cremonese è arrivata una sconfitta, ma dobbiamo ripartire da quella che era stata in generale una buona prestazione. In queste due settimane di lavoro abbiamo lavorato per migliorare su vari aspetti con la solita attenzione e con più determinazione. Ci aspetta una partita bella, in casa della prima in classifica e c’è l’adrenalina giusta delle grandi sfide”