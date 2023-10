Svizzera al voto domani – domenica 22 ottobre – per rinnovare il Parlamento federale. Sono in molti gli elettori che hanno già votato per corrispondenza. Altri lo faranno a breve, e altri ancora si recheranno direttamente agli uffici elettorali.

Verranno eletti 200 consiglieri nazionali e 45 dei 46 consiglieri agli Stati. Per l’elezione dei 200 membri del Consiglio nazionale, la legge elettorale elvetica prevede che i seggi siano ripartiti tra i vari cantoni. I Consiglieri nazionali vengono eletti secondo il sistema proporzionale, eccetto nei cantoni con un solo seggio, in cui viene adottato il sistema maggioritario. Per l’elezione dei 46 membri del Consiglio degli Stati, invece, la legge elettorale prevede che ciascun cantone disponga di due seggi.

Quest’anno è stato presentato un numero record di candidature per i 200 seggi del Consiglio nazionale e per la maggior parte dei 46 seggi del Consiglio degli Stati: 5’909 persone si sono candidate per un seggio in Consiglio nazionale.

QUI tutte le informazioni al voto