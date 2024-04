In occasione di STEPS, il più grande festival di danza contemporanea svizzero, in scena “Tristan and Isolde” domenica 12 maggio alle 20.30 sul palco del Cinema Teatro di Chiasso.

Lo spettacolo è la trasformazione dell’opera wagneriana di “Tristano e Isotta”, curata dal coreografo Saburo Teshigawara, protagonista assieme alla ballerina Rihoko Sato. Tema pulsante dello spettacolo danzante è quello di un amore impossibile, raccontato senza parole dai due artisti giapponesi, in forma di duetto poetico, sulle note delle musiche di Wagner.

Biglietti disponibili in cassa o prenotabili via telefono o via mail. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito www.centroculturalechiasso.ch