(ANSA) – ROMA, 22 OTT – Individuare quel "superpotere" che ognuno di noi ha e coltivarlo per farlo diventare una chiave di successo nella vita professionale e personale: è l’obiettivo di ‘Superskill – Il potere delle competenze’, il nuovo format gratuito educativo che edulia dal Sapere Treccani ha lanciato online su www.edulia.it/superskill. Attraverso esperienze e testimonianze video di eccellenze della cultura, dello spettacolo e dello sport del nostro Paese, il progetto vuole ispirare e orientare i giovani nell’affrontare le sfide della contemporaneità. Dopo l’inaugurazione del progetto, il 20 ottobre, con Myss Keta e Manuel Agnelli, seguiranno venerdì 27 ottobre Luis Sal, Valerio Lundini ed Emanuela Fanelli e venerdì 3 novembre Sofia Goggia, Vanessa Ferrari, Sara Cardin e Giorgio Rocca. Ogni settimana ci saranno uscite a gruppi, per categoria. Un percorso inedito che vede tra i nomi già confermati anche Giovanni Floris e Fiorenza Sarzanini. Ognuno di loro individua una chiave vincente. Per Agnelli è la creatività e la capacità di trovare un linguaggio comunicativo, per Lundini l’autoconsapevolezza di sé e dei propri limiti. Myss Keta ci porta all’intelligenza linguistica, provocatoria, dissacrante, ironica e satirica, Ferrari alla perseveranza nel superare difficoltà e infortuni, Sal allo sguardo attento sul mondo per poter realizzare video e creare storie e Cardin alla granitica resilienza. Per Sarzanini è la capacità di dare e avere fiducia nelle fonti e per Floris il sapersi guardare con obiettività. Fanelli parla di autoironia, Goggia di motivazione, disciplina, costanza e caparbietà e Rocca di passione, vero motore della sua carriera. "È importante riuscire a entrare in contatto con storie positive, sincere, ispiratrici, che possano stimolarci a scoprire, individuare e sviluppare quelle specifiche caratteristiche e competenze che possano fare la differenza nella professione e nella vita" dice Cristina Pozzi, Ceo di edulia dal Sapere Treccani. Il progetto è accessibile sia da desktop che da mobile, previa iscrizione gratuita, anche in modalità podcast, oltre che tramite l’app di edulia ed è una sezione ad hoc all’interno della piattaforma edulia Masterclass. (ANSA).