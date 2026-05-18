Samuele Nava morto in moto a 28 anni, il cordoglio dell’atletica

La comunità di Eupilio e l’atletica lombarda si sono strette in queste ore alla famiglia di Samuele Nava, 28 anni, morto in un tragico incidente in moto nella notte tra sabato e domenica A Valmadrera, in provincia di Lecco. Un dramma avvenuto a 24 ore di distanza da quello di Mattia Augliaro, 21enne comasco che ha perso la vita in uno schianto nel capoluogo lariano, in via Nino Bixio.

La dinamica dell’incidente che ha coinvolto il 28enne dell’Erbese è ancora al vaglio della polizia stradale di Bellano. Samuele è caduto in moto mentre percorreva il tratto della strada provinciale 639 nel centro abitato di Valmadrera. Secondo i primi rilievi avrebbe perso il controllo del mezzo e non ci sarebbero altri veicoli coinvolti, ma sono ancora in corso gli accertamenti. All’arrivo di ambulanza e automedica, le condizioni del centauro sono apparse subito disperate ed è stata poi dichiarata purtroppo la morte del 28enne.

A piangere Samuele Nava anche l’atletica. “In ambito giovanile ha raccolto risultati di alto profilo in ambito nazionale e internazionale – è il ricordo pubblicato dalla Federazione – cresciuto nell’Atletica Erba prima di passare all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni da cadetto con la maglia della rappresentativa lombarda infilò una formidabile tripletta tricolore nel 2013 vincendo i 2000m in pista, la corsa campestre e la corsa in montagna ai Campionati Italiani di categoria. Nella corsa in montagna si sarebbe poi tolto la soddisfazione di vestire la maglia azzurra: nel 2014 ad Arco (Trento) fu bronzo individuale nell’International Youth Cup Under 18 vincendo l’oro a squadre; nel 2016, sempre ad Arco, vestì la maglia azzurra agli Europei Under 20 contribuendo all’argento continentale a squadre dell’Italia”.

Unanime il cordoglio dell’atletica lombarda. “Samuele viene ricordato da tutto l’ambiente sportivo lecchese non solo per le sue qualità atletiche – scrive l’Atletica Lecco – ma anche per la passione, la determinazione e l’impegno con cui aveva indossato i colori della nostra società”.

E continuano le testimonianze di vicinanze e affetto alla famiglia di Mattia Augliaro, 21enne di Como morto sabato notte in via Bixio. L’Unione Sportiva Tavernola ricorda il giovane calciatore che vestiva i colori della società comasca. Un ricordo al quale si uniscono il Sagnino e l’associazione Sportiva Calcio Piazza, dove avrebbe disputato la prossima stagione. La procura di Como ha aperto un’indagine sull’incidente e solo dopo l’autopsia e gli accertamenti sarà fissata la data dell’ultimo addio al giovane studente.