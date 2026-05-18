Cremona, trasferta vietata ai tifosi residenti in provincia di Como

Trasferta a Cremona vietata ai tifosi residenti in provincia di Como. La decisione è stata presa dal prefetto Antonio Giannelli. In tutti i settori dello stadio Zini – escluso il settore ospiti – potranno entrare solo i residenti nella provincia di Cremona e i sottoscrittori del programma di fidelizzazione dell’Unione Sportiva Cremonese ovunque residenti. Per quanto riguarda il settore ospiti, sarà aperto ai sostenitori biancoblù, a patto che non siano residenti in provincia di Como.

La gara è in programma domenica prossima alle 20.45. La Cremonese è in lotta per la salvezza, il Como può ancora puntare alla Champions.