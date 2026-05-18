A ComoNExT lo Smart Evolution Forum, iniziativa di Aci Como dedicata alla mobilità sostenibile

Smart Evolution Forum – L’innovazione nella mobilità sostenibile: è l’evento organizzato da Aci Como in collaborazione con ComoNExT e col patrocinio della Fondazione Alessandro Volta, per confrontarsi su transizione ecologica, mobilità del futuro e innovazione tecnologica applicata ai trasporti. Istituzioni, mondo della ricerca e delle imprese si sono ritrovati per approfondire scenari, politiche e progettualità legate alla mobilità sostenibile.

Smart Evolution Forum, a ComoNExT l’evento organizzato da Aci Como

Al centro della giornata una serie di “temi strategici. Aci Como si muove in questa direzione con due progetti. Nei Comuni in cui hanno sede le nostre delegazioni abbiamo realizzato colonnine di ricarica“, spiega il presidente Enrico Gelpi. Si tratta di “stazioni di ricarica elettrica all’avanguardia, con tariffe agevolate sia per i soci sia per i residenti dei Comuni interessati dal progetto. Uno dei problemi della diffusione della mobilità elettrica – precisa – resta la rete di distruzione, oltre al costo elevato delle vetture”. “È un contributo concreto che Aci dà alla provincia di Como – aggiunge Gelpi – Un progetto completato all’80%. Mancano soltanto Menaggio, Bellagio e Cantù, ma abbiamo già riempito gran parte della provincia“.

“Le nostre 130 aziende innovative sono in grado di dare risposte che si muovono verso una mobilità sempre più sostenibile – commenta il presidente di ComoNExT, Enrico Lironi – Il parco tecnologico si mette a disposizione della mobilità con le sue energie. Auspichiamo siano utilizzate dalle aziende corporate e da chi vuole investire in queste giovani aziende”. Per il presidente Lironi non si tratta soltanto di una sfida tecnologica, ma di “un’opportunità per il territorio. Le startup che hanno presentato i loro progetti testimoniano che le risposte stanno già nascendo qui e che innovazione e sostenibilità possono tradursi in soluzioni concrete, capaci di generare impatto reale per cittadini e imprese“.

Per l’occasione, che rientra nelle celebrazioni del centenario di Aci Como, sono intervenuti rappresentati dell’ente, esponenti istituzionali, voci del mondo accademico e scientifico. Con loro anche startup impegnate nello sviluppo di soluzioni per la mobilità elettrica e intelligente, che hanno riportato la loro esperienza. Sono stati illustrati progetti e iniziative realizzate sul territorio.

“Con il Comitato nazionale Volta stiamo valutando, questa volta seriamene perché investiremo sul progetto di fattibilità, un progetto di mobilità elettrica per quanto riguarda i tram. Tram che non necessitano di rotaia, ma possono essere alimentati con la batteria. Sarebbe un modo perfetto per celebrare Alessandro Volta“, annuncia il sottosegretario Butti.

Enrico Lironi, Alessio Butti ed Enrico Gelpi allo Smart Evolution Forum

Spazio anche all’ottava edizione del Lago di Como Ecogreen, in programma il 29 e 30 maggio sulle strade lariane. Si tratta di un’iniziativa che unisce sostenibilità, innovazione e gioco di squadra. Una gara valida per il Campionato Italiano Energie Alternative per toccare con mano la mobilità del futuro, che si rivela più attuale che mai. “Non vince chi va più forte, ma chi consuma di meno. Ci sono condotte di guida che tutti noi potremmo mettere in pratica per ridurre i consumi e quindi anche i costi della mobilità“, spiega il presidente di Aci Como.

Al termine dei lavori, oggi, spazio anche all’ottavo Lago di Como Ecogreen Sprint. Una challenge con veicoli elettrici che ha rappresentato un momento di sperimentazione e sensibilizzazione sui temi al centro dell’iniziativa.

Al forum erano presenti numerose autorità del territorio, tra cui il questore Filippo Ferri, il vicepresidente della Provincia di Como, nonché sindaco di Mariano Comense, Giovanni Alberti, i consiglieri regionali Sergio Gaddi e Anna Dotti, e per il comando provinciale carabinieri di Como il tenente colonnello Enrico D’Amato, vice comandante provinciale.

Il Governo al lavoro per sicurezza, mobilità e sostenibilità

“Il Governo, e in particolare il mio dipartimento, negli ultimi tre anni e mezzo ha investito molto nei territori promuovendo delle sperimentazioni per quanto riguarda la mobilità sostenibile. L’obiettivo è unire le esigenze dell’ambiente, degli operatori, dei turisti e dei residenti con quelle di una mobilità più veloce”. A sottolinearlo è il sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica, il comasco Alessio Butti.

In particolare, ricorda Butti, “al dipartimento per la Trasformazione Digitale stiamo promuovendo una mobilità più sostenibile, innovativa e sicura attraverso tre direttrici”. Si parte con “il progetto MAAS, che integra trasporto pubblico, car sharing, biciclette condivise, taxi e altri servizi dentro un unico canale digitale”. Spazio poi alle sperimentazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nella mobilità connessa, cooperativa e autonoma“. Infine, il terzo progetto è “Next Generation eCall”, cioè – spiega ancora il sottosegretario – “il nuovo sistema di emergenza digitale integrato con il numero unico europeo 112 che permette una gestione evoluta delle chiamate di soccorso provenienti dai veicoli per interventi più tempestivi per il soccorso e conseguente miglioramento della sicurezza stradale”.