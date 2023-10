Reduce da due sconfitte consecutive, con Cremonese e Parma, il Como è atteso da una nuova partita di cartello. Sabato alle 14 allo stadio Sinigaglia arriva il Catanzaro secondo in classifica. Tra i padroni di casa dopo lo stop per squalifica torna il centrocampista Konè. Tutti a disposizione di mister Moreno Longo, anche se Iovine, Da Cunha e Cerri non sono ancora al meglio.

Come da tradizione l’allenatore azzurro ha presentato la partita, valida per l’undicesima giornata di serie B: “Le sconfitte non fanno mai piacere – ha specificato l’allenatore – ma è necessario, in questi casi, resettare, guardare avanti e pensare al prossimo incontro. In questa settimana abbiamo sicuramente lavorato bene. Il Catanzaro? Non è una sorpresa”.