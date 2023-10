Asf Autolinee risponde ai disservizi “scaricando” sui lavori sull’autostrada A9. L’Agenzia per il trasporto pubblico locale a sua volta “scarica” su Asf oppure dice di rivolgersi all’Autorità di regolazione dei trasporti. I genitori che continuano a segnalare problemi e criticità legati a pullman in ritardo, corse saltate e mezzi troppo pieni non sanno più a chi chiedere conto dei continui disagi. Le risposte sono poco circostanziate oppure inesistenti. Sembra innescarsi – come denunciano alcuni genitori – uno “scaricabarile” che fa dire loro: “Siamo in Italia”.



L’ultima segnalazione in ordine di tempo risale a ieri quando una madre ha spiegato che, per i continui ritardi, il figlio è stato rimandato a casa dalla scuola. Se da una parte sono in corso le verifiche sulla specifica situazione, dall’altra i genitori invitano la scuola in questione – e tutti gli istituti in generale – a fare rete con gli studenti e con le famiglie per cercare di risolvere i disagi. Disagi che sono stati segnalati all’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale che si occupa di Como, Varese e Lecco. La risposta è cortese ma in nessun modo risolutiva. “Spiacenti per il disservizio che ci segnala” è l’incipit, “tuttavia i reclami relativi ai disservizi sono di competenza dell’agenzia di trasporto. La invitiamo pertanto a contattare ASF Autolinee”. E poi ancora viene suggerito di inviare un reclamo di seconda istanza all’Autorità di Regolazione dei Trasporti.

Secondo gli stessi cittadini che si sono informati seguendo le indicazioni e contattando la stessa Autorità la competenza per quanto riguarda ritardi e cancellazioni torna ad essere dell’Agenzia del Trasporto Pubblico. Insomma sembra essersi innescato un rimpallo di responsabilità. “Stiamo giocando a giro tondo”, così si chiude la segnalazione degli utenti esasperati.



Le linee che registrano le maggiori difficoltà – secondo le 554 persone che hanno firmato la petizione online lanciata nei giorni scorsi su change.org – sono quelle della Bassa Comasca (C74 Como-Uggiate-Valmorea in primis) e quelle del lago sia in direzione Bellagio che verso Menaggio.