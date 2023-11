Ha preso il via oggi l’ottava edizione di “#ioleggoperchè”, la campagna nazionale dell’Associazione Italiana Editori (AIE) per portare nuovi libri nelle scuole e potenziare così le biblioteche scolastiche. Sono più di 3,9 milioni gli studenti coinvolti in 25.394 scuole e 330 asili nido. 3.600, poi, le librerie aderenti all’iniziativa.

La mobilitazione riguarda però tutti, non solo le famiglie per le scuole dei propri figli. Chiunque, infatti, può andare in libreria (qui l’elenco di quelle partecipanti) e fare la propria parte, donando un libro a una scuola o a un asilo aderenti all’iniziativa. L’iniziativa terminerà domenica 12 novembre.

“#ioleggoperché rappresenta per le studentesse e gli studenti di tutta Italia un’occasione per crescere insieme ai libri, come sottolinea il titolo della campagna di questa edizione, Un libro ti fa grande – ha spiegato il presidente dell’Associazione Italiana Editori Innocenzo Cipolletta –. L’anno scorso l’adesione è stata altissima: 1 italiano ogni 136 si è recato in libreria a donare un libro per contribuire alla crescita e alla formazione dei nostri bambini e ragazzi. Quest’anno possiamo fare ancora di più. La squadra che contribuisce all’iniziativa è già ampia ma siamo davvero onorati che ancora una volta si arricchisca dell’attenzione del Capo della Stato, che ringrazio profondamente”.

Per l’ottavo anno consecutivo, infatti, a #ioleggoperché è stata assegnata la Medaglia del Presidente della Repubblica “quale suo premio di rappresentanza”, insieme con “l’augurio per il successo dell’iniziativa”.