Protezione Civile, a Como quasi un milione di euro per acquisto mezzi. Precisamente si tratta di 925mila euro. In totale sono 221 tra Comuni, Unioni di Comuni, Enti Parco e Comunità montane della Lombardia che riceveranno 11,3 milioni di euro dalla Regione per l’acquisto di mezzi ed attrezzature di Protezione civile, destinati agli enti che hanno un gruppo comunale o intercomunale operativo, oppure una convenzione con una organizzazione di volontariato di Protezione civile iscritta nell’elenco territoriale della Lombardia.

Le somme saranno suddivise in tre tranche, corrispondenti alle annualità 2023, 2024 e 2025.

“Un finanziamento particolarmente importante – ha detto l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa – poiché consentirà a tante realtà di rinnovare, acquistare e implementare mezzi e attrezzature, sempre più utili per intervenire sul territorio. Somme che generalmente, gli enti più piccoli, hanno difficoltà a reperire nel proprio bilancio. Per questo, ancora una volta, Regione Lombardia, si è resa protagonista di una iniziativa significativa che vuole sostenere e rendere sempre più efficiente il nostro ‘esercito’ della Protezione civile regionale composto da oltre 27.000 volontari. Le cronache di questi giorni e dei mesi scorsi evidenziano che mezzi e attrezzature lombarde sono state utilizzate anche in Emilia-Romagna e in Toscana. Abbiamo pertanto ritenuto fondamentale investire fondi rilevanti del bilancio regionale”.