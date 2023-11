Politeama di Como, è ancora attesa per la relazione degli esperti sul progetto di recupero. A fine luglio è stata convocata in Comune a Como l’assemblea del tavolo di co-progettazione – l’equipe di professionisti formata nel 2021 con lo scopo di dare un futuro alla storica struttura – per definire i contenuti della relazione finale che doveva essere successivamente consegnata all’amministrazione.

Parla di “leggero ritardo per impegni professionali degli estensori del documento”, il liquidatore della società Politeama Francesco Nessi. A breve quindi la relazione con e indicazioni per il futuro progetto di rilancio dello storico cineteatro di Como, si spera sarà consegnata all’amministrazione comunale.

Intanto il sindaco della città, Alessandro Rapinese, venerdì sera in diretta su Etv, è tornato a parlare dell’immobile di piazza Cacciatori delle Alpi. “Ho sentito in questi giorni il liquidatore del Politeama che a breve presenterà la relazione conclusiva – ha spiegato il primo cittadino che poi è tornato sui primi passi da compiere nell’edificio – Vogliamo avviare un processo di manutenzione con i primi interventi alle facciate per evitare ulteriori danni”. Il sindaco ha inoltre precisato che “gli attuali ponteggi non consentono di effettuare interventi perché si tratta di impalcature al solo scopo pubblicitario. Dobbiamo quindi prima risolvere questo problema – ha detto Rapinese concludendo – Lavoriamo all’ipotesi di aumentare il numero di concessioni pubblicitarie per poter finanziare parte degli interventi prioritari per il Politeama”.

Intanto i conti per rimettere in sesto la struttura di piazza Cacciatori delle Alpi sono lievitati. Secondo l’ultima cifra fornita dall’amministrazione comunale sono necessari 15 milioni di euro per riqualificare il Politeama.