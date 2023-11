Cesc Fabregas al lavoro alla guida del Como. Nel mirino i due derby ravvicinati con FeralpiSalò (sabato 25 novembre) e Lecco (martedì 28) allo stadio Sinigaglia. Ieri mattina la prima seduta con la squadra, senza Nicholas Ioannou, convocato dalla Nazionale di Cipro in vista degli impegni di questi giorni. Sui canali della società lariana le prime dichiarazioni di quello che è stato definito “allenatore ad interim”.

“Siamo qui per continuare a vincere le partite, per continuare a crescere come squadra, come club. Siamo tutti pronti ad impegnarci. I ragazzi sono molto motivati. Sanno che possiamo fare qualcosa di speciale e vogliamo raggiungere questo obiettivo” ha spiegato Fabregas. “Ho già trascorso tutta la scorsa stagione qui con i giocatori mentre ero ancora un calciatore, quindi li conosco molto bene. Ho molto rispetto e ammirazione per loro. Credo che la nostra sia una squadra di grande talento, forte anche dal punto di vista fisico. Inizialmente abbiamo dovuto valutare l’atteggiamento, l’impegno, la qualità e l’intelligenza della squadra. Ci sono tante cose che dobbiamo analizzare come staff. Il modo in cui vogliamo giocare è chiaro. Ora è solo mettere in testa a tutti che questo è il modo migliore per vincere le partite. È una questione di mentalità e noi vogliamo fare il nostro gioco, vogliamo segnare gol.”

Infine un messaggio ai sostenitori azzurri. “Ai tifosi: continuate a sostenerci e continuate a crederci. Vogliamo tutti dare il massimo. Siamo tutti qui per aiutarci a vicenda, per aiutare il club. Daremo tutto in campo per renderci orgogliosi”