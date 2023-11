Cantù: una donna è stata trovata morta nel pomeriggio sul pianerottolo di casa, in via Milano. In base alle prime ricostruzioni la donna avrebbe una profonda ferita alla gola.

In via Milano sono arrivati i carabinieri della compagnia di Cantù per i rilievi. Al momento non si esclude l’ipotesi di un gesto volontario. Seguiranno aggiornamenti.