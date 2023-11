Spettacolo benefico per sostenere la mensa di solidarietà Casa Nazareth di Como, e i numeri in crescita di chi ha bisogno di un pasto di caldo. Gli enti promotori lanciano una campagna di sensibilizzazione con una serie di iniziative sul territorio. Tra queste un appuntamento al Teatro Cristallo del quartiere di Breccia domani, 18 novembre, in via Malvito. La compagnia amatoriale Svitol di Lipomo metterà in scena la commedia dialettale in tre atti “Dutur par danée, sart par Amur”

È possibile assistere allo spettacolo di beneficenza prenotando un posto alla segreteria della Caritas diocesana di Como. Per informazioni è a disposizione il sito www.casa-nazareth.it.

La struttura è un punto di riferimento in città nell’aiuto alle persone senza fissa dimora e in difficoltà. Un punto di riferimento che ha permesso di distribuire sino ad oggi 120mila pasti caldi (in media 160 al giorno) grazie al lavoro quotidiano di 7 operatori e al coinvolgimento di oltre 250 volontari.