Primo bis stagionale la Pallacanestro Cantù, che a due mesi di distanza dalla sfida di Supercoppa ritrova nuovamente Casale Monferrato. Una partita però completamente rinnovata per stimoli e importanza perché, seppur in due zone opposte della graduatoria del Girone Verde, entrambe le squadre avranno grande bisogno dei due punti. Monferrato nell’ultimo turno ha mosso una classifica, che la vede comunque in terzultima posizione, solo grazie ad un errore nella compilazione del referto da parte di Latina, che ha trasformato la vittoria dei laziali sul campo in un clamoroso 20-0 a tavolino per la Novipiù.

Per Cantù, sempre priva degli infortunati Luca Cesana e Filippo Baldi, la partita di domani vedrà l’esordio per la new entry di Riccardo Moraschini.

Coach Cagnardi: “Arriverà una squadra affamata di punti”

“Abbiamo fatto una buona settimana di allenamenti, i ragazzi sono stati molto concentrati, per cui siamo decisamente soddisfatti del lavoro fatto”. Queste le parole di coach Devis Cagnardi alla vigilia del match. “È stato un lavoro in funzione sia della partita, che del prosieguo della stagione. Adesso arriva Casale, che abbiamo già affrontato in Supercoppa, ma in una partita da non valutare in funzione di domenica, tutto è cambiato da allora e arriverà una squadra affamata di punti. È vero che nell’ultimo turno hanno strappato i due punti – aggiunge – ma lo hanno fatto perdendo sul campo e non sappiamo bene quale potrà essere la loro reazione emotiva, ma ci interessa poco. Arriverà una squadra senza nulla da perdere e che lotterà per provare a strappare la vittoria. Come ho sempre detto il nostro focus – conclude – deve essere sempre più su noi stessi che sugli avversari, e anche a questo giro la nostra strada è questa”.

Formazioni sul parquet di Desio alle 18.