Serie A 2026-2027, con Venezia e Frosinone salirà una tra Monza e Catanzaro

Una tra Monza e Catanzaro salirà in serie A e sarà tra le avversarie del Como.

La finale dei playoff vedrà infatti il confronto tra brianzoli e calabresi.



Il Monza ha superato in semifinale lo Juve Stabia: 2-2 in Campania e poi successo per 2-1 in Brianza con doppietta dell’ex Como Patrick Cutrone.

Il Catanzaro, dopo aver vinto all’andata per 3-0 con il Palermo, al ritorno alla Favorita è stato superato per 2-0 ed è riuscito a superare il turno.

L’andata della finalissima è prevista domenica 24 maggio alle 20; il ritorno venerdì 29 alla stessa ora.

Chi vincerà si unirà a Venezia e Frosinone, che hanno terminato conquistato la promozione piazzandosi al primo e secondo posto nella regular season.



Dalla A sono già retrocesse Hellas Verona e Pisa; nell’ultimo turno si conoscerà il nome della terza, una fra Cremonese – che attende il Como – e Lecce, che riceve il Genoa.