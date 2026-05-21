Cremonese-Como, biglietti in vendita per il settore ospiti

La vendita dei biglietti per il settore ospiti di Cremonese-Como è è stata attivata. La gara in programma domenica 24 maggio (alle ore 20.45) allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.

Come da provvedimento del Prefetto di Cremona, è vietata la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Como. La partita potrà essere seguita esclusivamente da tifosi dei biancoblù di altre province.

Il settore ospiti, denominato Curva Nord, avrà una capienza complessiva di 2.436 posti. I biglietti sono acquistabili online su sport.ticketone.it e nei punti vendita abilitati TicketOne.

La vendita resterà attiva fino alle ore 19 di sabato 23 maggio, salvo esaurimento dei posti disponibili.

I titoli d’ingresso non sono cedibili.