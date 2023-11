Aggredita dall’ex fidanzato, che le avrebbe gettato acido muriatico in faccia. La vittima è una donna di 23 anni e il violento episodio è avvenuto poco dopo le 14, in via Pontida a Erba. Dalle prime informazioni, un passante, rendendosi conto di quello che stava accadendo ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti a Erba e hanno bloccato il presunto responsabile, un 25enne. Prima della chiamata ai soccorsi, sembra che un dipendente di un’azienda vicina, allertato dalle urla, fosse già uscito e fosse intervenuto in difesa della giovane.

Il presunto responsabile, fermato dai carabinieri, è un 25enne marocchino residente in provincia di Pavia. Nell’agosto scorso era stato arrestato per stalking dopo la denuncia della ex fidanzata. Era poi tornato in libertà con il divieto di avvicinamento. Nonostante il provvedimento, secondo le prime ricostruzioni, il 25enne oggi avrebbe atteso la ex a Erba, in via Pontida. Tra i due sarebbe nata una discussione. Il 25enne avrebbe poi afferrato la ragazza, trascinandola per alcuni metri. Le avrebbe poi gettato addosso acido muriatico, colpendola al corpo e al volto.

A Erba sono intervenuti i carabinieri del radiomobile di Como, oltre all’ambulanza. La 23enne è stata soccorsa e portata in ospedale al Sant’Anna. Fortunatamente, le ustioni causate dall’acido non sarebbero gravi. Il 25enne è stato bloccato e portato in caserma.

Nel mese di agosto, la 23enne aveva già denunciato l’ex fidanzato. Il giovane l’aveva attesa fuori dalla caserma dei carabinieri e le aveva danneggiato l’auto con il crick. Era stato arrestato per stalking. Aveva poi ottenuto i domiciliari e nel settembre scorso era stato rimesso in libertà con il divieto di avvicinamento.