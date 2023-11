“Abbiamo sentito le urla e siamo intervenuti. Il ragazzo la trascinava per i capelli, non la lasciava. Ci siamo messi in mezzo e siamo caduti a terra. Non so come sarebbe finita se non fossimo intervenuti”.

E’ la drammatica testimonianza di due operai che per primi sono intervenuti sentendo le urla della 23enne aggredita dall’ex fidanzato. Sono riusciti a fermare il 25enne e bloccarlo fino all’arrivo dei carabinieri.