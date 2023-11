Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, riparte questa sera il campionato di serie B, con gli incontri della quattordicesima giornata. L’anticipo, alle 20.30, sarà il derby ligure Sampdoria-Spezia. Il Como scende in campo domani alle 14 allo stadio Sinigaglia contro la FeralpiSalò con l’esordio di mister Cesc Fabregas in panchina. Martedì 28, poi, alle 18.30, la sfida casalinga con il Lecco. La domenica successiva lariani in trasferta a Bolzano con il SudTirol (ore 16.15).

La giornata di serie B si gioca con il pallone rosso. In occasione del 25 novembre, Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1999, la Lega B ha infatti previsto alcune attività di sensibilizzazione. Fra queste, l’utilizzo in tutte le gare del pallone rosso, il colore che contraddistingue la campagna.