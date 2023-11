Una rete di Alessandro Gabrielloni regala al Como e al nuovo tecnico Cesc Fabregas la vittoria contro la FeralpiSalò: 2-1 il punteggio finale di una gara in cui i lariani hanno patito più del previsto per avere la meglio contro la squadra ultima in classifica in serie B.

Un successo in stile Moreno Longo, si potrebbe dire, con gli azzurri in vantaggio per 1-0 nei primi minuti (rete di Lucas Da Cunha al 3′) e poi poco propositivi sul piano del gioco, il tema tanto caro alla proprietà del club, che ha portato all’esonero del precedente mister.

Poche le occasioni per i padroni di casa e così al 52′ gli ospiti hanno pareggiato con Mattia Compagnon. Poi il finale ad alta tensione, con un gol annullato con il Var a Patrick Cutrone con tanto di rissa ed espulsione all’85’ di Gaetano Letizia della Feralpi. Ovvio assalto finale degli azzurri con, al 93′, la liberatoria rete di Gabrielloni.

In classifica il Como sale al quarto posto, a sei lunghezze dalle squadre di testa, Venezia e Parma, prime con 30 punti, seguite dalla Cremonese a 25.

Martedì alle 18.30 una tra le gare più attese, il derby del Lario con il Lecco, recupero della sfida saltata nella terza giornata.

Una fase della gara vinta dagli azzurri con il punteggio di 2-1

La rissa scoppiata nei minuti finali