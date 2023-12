Dal terzo al sesto posto in classifica. Il Como che oggi scende in campo a Bolzano, per effetto dei risultati delle gare di ieri ha perso qualche posizione in classifica. I lariani alle 16.15 sono attesi dal SudTirol. I lariani hanno perso tre posizioni, per ora superati da Catanzaro, Cremonese e Modena. In testa il duo Venezia-Parma. Nell’elenco dei convocati di mister Cesc Fabregas non figurano Daniele Baselli (squalificato), Tommaso Arrigoni, Filippo Scaglia e Alessio Iovine.

I convocati

Oliver Abildgaard, Federico Barba, Alessandro Bellemo, Alex Blanco, Pierre Bolchini, Tommaso Cassandro, Alberto Cerri, Moutir Chajia, Marco Curto, Patrick Cutrone, Lucas Da Cunha, Alessandro Gabrielloni, Nicholas Ioannou, Liam Kerrigan, Ben Kone, Cas Odenthal, Fabio Rispoli, Marco Sala, Adrian Semper, Matteo Solini, Simone Verdi, Luca Vignali, Mauro Vigorito