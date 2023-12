Una tra le sfide più attese della stagione. Domenica alle 16.15 allo stadio Sinigaglia il Como attende il Modena. Gara di cartello, con i lariani che occupano la terza posizione in classifica e gli emiliani che sono pure in zona playoff. Como con il morale alto dopo la vittoria in trasferta a Bolzano sul campo del SudTirol. Stadio che sarà interamente azzurri, per il divieto di trasferrta ai tifosi ospiti, deciso dal prefetto di Como, Andrea Polichetti.

Tre assenze nella formazione allenata da Cesc Fabregas: negli azzurri mancheranno infatti gli squalificati Konè e Baselli, oltre al cipriota Ioannou, fermato da un infortunio.

La partita è valida per il sedicesimo turno di campionato. In questa giornata non sono stati previsti anticipi del venerdì sera. Tutti gli incontri andranno dunque in scena fra sabato e domenica. Tra le partite più interessanti spiccano quelle delle due formazioni che guidano la classifica, Parma e Venezia. Il Parma riceve il Palermo, il Venezia è atteso invece dalla Cremonese.

Dopo l’impegno con il Modena il Como è atteso da un derby in trasferta sempre sentito, quello contro il Brescia, che si giocherà sabato 16 dicembre allo stadio Mario Rigamonti. Poi si andrà verso la conclusione del girone d’andata con le gare contro Palermo, in casa, il 23 dicembre, e l’impegno del 26 dicembre sul campo del Cosenza.

Il girone di ritorno sarà con calendario completamente differente rispetto alla prima parte. Una innovazione che è stata proposta per questa stagione dalla Lega di B. Il via il 13 gennaio con la gara interna con lo Spezia. Tra le date da segnare, quella dell’anticipo di venerdì 9 febbraio, con il Brescia ospite al Sinigaglia, e quella di martedì 27 febbraio, con la sfida sul terreno del Lecco.