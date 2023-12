La via Varesina a Como è la strada che registra il maggior numero di incidenti, 41 quelli rilevati nel corso del 2022. Seguono altre tre strade di accesso al capoluogo lariano, quindi la via Como, a Mariano Comense e l’autostrada A9 Lainate Como Chiasso.

La poco lusinghiera graduatoria delle strade più pericolose della provincia è stata presentata oggi nella sede dell’Aci dal comandante della polizia locale di Como Vincenzo Aiello e dal commissario capo Anna Greco.

Al primo posto per numero di incidenti come detto la via Varesina, con 41 scontri rilevati dalle forze dell’ordine. Situazione critica anche sulle altre vie di accesso al capoluogo, via Napoleona, via Canturina e via Bellinzona. La classifica, al quinto posto vede poi la via Como a Mariano seguita dall’autostrada A9. “Gli incidenti nei centri abitati sono più frequenti, ma quelli sulle strade provinciali sono più gravi – ha spiegato Anna Greco – Degli incidenti rilevati nel 2022, 174 hanno coinvolto persone trovate alla guida in stato di ebbrezza. 27 conducenti sono risultati postivi al test per le sostanze stupefacenti e 16 si sono rifiutati di fare l’esame”.

In provincia di Como è stato sottoscritto un protocollo all’avanguardia per la rilevazione degli incidenti stradali, che permette di avere a disposizione una notevole quantità di informazioni, come ha spiegato il prefetto Andrea Polichetti.