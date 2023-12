(ANSA) – FAGAGNA, 13 DIC – Un uomo è stato soccorso questa mattina, attorno alle 9.30, dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sul lavoro che si è verificato nella zona produttiva di Fagagna (Udine): per cause in corso di accertamento, l’operaio è stato colpito violentemente da un macchinario. La Sores Fvg ha inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza, proveniente da San Daniele del Friuli, e l’elisoccorso, attivando le forze dell’ordine che si stanno occupando dei rilievi, assieme agli ispettori dell’Azienda sanitaria. L’operaio ferito è stato trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie: non sarebbe comunque in pericolo di vita. (ANSA).