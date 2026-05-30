Como, aggredisce i poliziotti e il personale sanitario: denunciato un 49enne italiano

Prima aggredisce i poliziotti e poi il personale sanitario: un 49enne italiano senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato nella serata di giovedì per resistenza a minaccia a pubblico ufficiale.

Intorno alle 20 una volante della questura di Como è intervenuta in via Colombo, dopo la segnalazione da parte del personale del 118, di un soggetto che camminava pericolosamente tra le auto in transito.



Secondo quanto ricostruito, l’uomo, alla vista della pattuglia, ha tentato di scagliare contro i poliziotti un grosso sasso. Dopo il lancio, ha tentato di aggredire con calci, pugni e sputi gli agenti che, con non poca difficoltà, sono riusciti a bloccarlo.



Il 49enne è stato poi affidato alle cure del personale sanitario, con il quale però ha mantenuto un atteggiamento violento ed aggressivo. Trasportato all’ospedale Sant’Anna, l’uomo ha continuato ad inveire, insultare e minacciare sia gli agenti che i medici e gli infermieri presenti.

Dopo essere stato dimesso, al culmine dell’ennesimo episodio di agitazione, ha danneggiato i locali della sala d’attesa dell’ospedale. Sul conto del 49enne sono emersi precedenti per porto abusivo d’armi, resistenza a pubblico ufficiale, procurato allarme e minacce. È stato quindi denunciato per resistenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento.