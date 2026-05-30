Rosa Camuna a Palazzo Lombardia: premiato il presidente delle BCC lombarde Alessandro Azzi

Anche il mondo del credito cooperativo è stato premiato ieri nell’ambito della Festa della Lombardia e della cerimonia per il conferimento della “Rosa Camuna”, la massima onorificenza della Regione. Uno dei premi tematici assegnati dal presidente Attilio Fontana, nello specifico il premio “Sinergie per la Lombardia” allo Sviluppo Territoriale, è andato ad Alessandro Azzi, presidente della Federazione Lombarda delle Banche di Credito Cooperativo.

“Per l’impegno costante e altamente significativo svolto a favore delle comunità locali della Lombardia, – si legge nella motivazione – con particolare attenzione ai piccoli centri e alle aree più fragili del territorio, dove la presenza delle Banche di Credito Cooperativo rappresenta spesso l’unico presidio bancario esistente. Alessandro Azzi – si legge ancora – attraverso la sua attività ha contribuito in modo concreto a contrarre la desertificazione bancaria, tutelando il diritto all’accesso ai servizi finanziari e rafforzando il legame tra sistema creditizio e territorio. La sua azione si è distinta per la capacità di coniugare efficienza economica, responsabilità sociale e attenzione alle esigenze delle persone e delle imprese locali”.

Il consiglio regionale ha ricevuto 220 candidature, valutate dall’Ufficio di Presidenza insieme ai presidenti dei gruppi consiliari. Sono stati assegnati 5 premi ‘Rosa camuna‘ e 10 menzioni, ai quali si aggiungono i riconoscimenti attribuiti dal presidente Fontana: 2 premi speciali, 10 premi tematici e 8 menzioni.