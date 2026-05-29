Il Como in Champions, Suwarso: “È il punto di partenza per tutto ciò che verrà. Il lavoro diventa più grande”

Cinque giorni dopo la conquista da parte del Como della Champions League è arrivato il messaggio di Mirwan Suwarso, presidente del Como, che ha scritto un appassionato e sentito post sulla sua pagina Instagram.

Il messaggio di Mirwan Suwarso

Ci ho messo più tempo del solito a scrivere questo. Avevo bisogno di sentirlo davvero prima di trovare le parole giuste.

Ce l’abbiamo fatta. Il Como 1907 è nel calcio europeo, tre anni prima del previsto.

Ho sempre chiesto a tutti di non lasciarsi trasportare dai risultati. La classifica non racconta tutta la storia. Ma a volte la realtà ti impone di fermarti e riconoscerla. Questo è uno di quei momenti.

Non siamo più un club piccolo. In realtà, non lo siamo mai stati. Siamo sempre stati una città con grandi sogni, grandi idee e grandi ambizioni. Avevamo solo bisogno di tempo per dimostrarlo. E ora il lavoro non diventa più semplice. Diventa più grande.

Arrivare al calcio europeo non è il traguardo. È il punto di partenza per tutto ciò che verrà. Significa accelerare ciò che abbiamo già costruito, essere più ambiziosi nell’individuare nuove opportunità, e costruire qualcosa che non si limiti a competere in campo, ma che sappia stare in piedi anche fuori.

Questo traguardo appartiene a tutti noi. Ai tifosi che non hanno mai vacillato. Ai giocatori che hanno dato tutto. Allo staff che ha costruito in silenzio e con determinazione. E a Cesc, che fin dall’inizio ha avuto una visione chiara e senza compromessi, trasformando questo club in una Università del Calcio e aprendo la strada a tutto ciò che oggi celebriamo.

Un posto a questo tavolo non si rivendica. Si guadagna, ogni giorno, con ogni decisione presa, ogni stagione. Non daremo per scontato questo momento. Lavoreremo come se non ci appartenesse, costruendo tutto ciò che serve per dimostrare che questo posto lo meritiamo anche noi. Un Como 1907 redditizio e sostenibile. Questo è ciò che dobbiamo a questo club, a questa città e gli uni agli altri.