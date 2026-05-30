Spaccio e armi, 1335 arresti e oltre 450 chili di droga sequestrati. Molteni: “Importante risultato”

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha portato a livello nazionale all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 430 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

Sono state sequestrate, inoltre, 111 armi da fuoco, mentre durante i controlli sono state trovate 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

“L’operazione alto impatto, testimonia ancora una volta la grande professionalità ed efficienza delle nostre forze dell’ordine. Il mio plauso e il mio ringraziamento agli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, che hanno messo a segno questo importante risultato, frutto di un’intensa e costante attività di controllo del territorio volta a contrastare il porto abusivo di armi, il traffico e lo spaccio di droga e la criminalità giovanile”. A dichiararlo, in una nota, è il comasco Nicola Molteni, Sottosegretario a Ministero dell’Interno.

“Proprio riguardo il fenomeno delle baby gang e del loro ricorso a lame e coltelli rivolgo un particolare apprezzamento per il sequestro di 250 armi bianche – aggiunge Molteni – Con questo intervento ad ampio raggio, lo Stato dimostra di tenere alta l’attenzione sul fronte della sicurezza”.