Il sottosegretario Butti a Parigi per la Ministeriale G7 dedicata al Digitale e alla Tecnologia

Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale, Alessio Butti, ha partecipato a Parigi alla Ministeriale G7 sul Digitale e la Tecnologia, presieduta dalla Francia al Ministero dell’Economia e delle Finanze di Bercy e dedicata ai temi della sicurezza dell’intelligenza artificiale, della tutela dei minori online, della resilienza digitale e della sovranità tecnologica.

“L’Italia ha lavorato durante i negoziati per costruire un equilibrio tra innovazione e fiducia, sostenendo un approccio antropocentrico e basato sul rischio – ha dichiarato Butti nel suo intervento -. L’intelligenza artificiale deve supportare le decisioni umane, non sostituire la responsabilità delle persone, soprattutto nei settori più sensibili come sanità, giustizia, istruzione e pubblica amministrazione”.

Ampio spazio è stato dedicato al contrasto ai deepfake e ai contenuti sintetici manipolati, considerati una delle principali sfide per la fiducia pubblica e la sicurezza online e nel suo intervento dedicato alla sovranità digitale, Butti ha posto l’attenzione sul ruolo sempre più centrale delle tecnologie quantistiche nello scenario geopolitico globale.

“Una delle grandi sfide dei prossimi anni sarà integrare energia, capacità computazionale, cybersicurezza, competenze e infrastrutture in una visione industriale coerente. Su questo la cooperazione tra i Paesi del G7 sarà sempre più importante”, ha concluso Butti.