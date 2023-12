(ANSA) – LONDRA, 22 DIC – L’ultima opera realizzata da Banksy a Londra su un cartello stradale in un incrocio del quartiere di Peckham, nel sud della capitale britannica, è stata rubata da due uomini meno di un’ora dopo l’attribuzione all’elusivo artista. In un video pubblicato dai media del Regno Unito si vedono due individui che smontano l’insegna dello stop, mentre i passanti li guardano allibiti, e poi si allontanano. Sul cartello Banksy aveva raffigurato tre droni militari in un nuovo esempio di protesta contro i conflitti nel mondo. A confermare l’autenticità dell’opera era stato il profilo Instagram del celebre street artist, che non avrebbe nulla a che fare con la rimozione dell’insegna. La polizia di Londra ha dichiarato di non aver ricevuto per il momento alcuna segnalazione in merito al fatto. Non è certo la prima volta che le opere dell’artista vengono rubate o rimosse. Come quanto successo a un congelatore abbandonato usato da Banksy per realizzare la sua opera dedicata alle donne vittime della violenza domestica nel giorno di San Valentino lo scorso febbraio: l’elettrodomestico era stato rapidamente portato via dal comune della città balneare inglese di Margate in quanto si trovava su suolo pubblico. (ANSA).