Scuola Parini di Como, via libera della giunta al progetto per il rifacimento delle scale di accesso alla struttura. L’ingresso della scuola media è sbarrato da oltre un anno, ma, dopo mesi di ritardo, sembrerebbe che i lavori di ripristino siano finalmente alle porte.

Sulle carte di Palazzo Cernezzi si legge che il “progetto di manutenzione straordinaria del pianerottolo della scuola secondaria di via Gramsci prevede l’attuazione di una serie di opere riguardanti la messa in sicurezza del pianerottolo”. Inoltre – si legge ancora nei documenti – la scala d’accesso all’ingresso principale al fabbricato scolastico risulta interdetta all’uso in quanto, da sopralluoghi effettuati da parte dei tecnici competenti, si sono rilevate instabilità per la vela presente a lato del pianerottolo e conseguenti situazioni di potenziale pericolo per i piani di accesso pedonale”. Nei mesi scorsi la giunta di Palazzo Cernezzi era in attesa del via libera della Soprintendenza per il progetto.

L’investimento totale per i lavori ammonta a 14mila 500 euro. La giunta stava aspettando la variazione di bilancio per finanziare l’intervento. L’avvio dei lavori era stato annunciato per la fine del mese di maggio e poi rimandato diverse volte. Ora sembrerebbe che finalmente l’atteso cantiere per ripristinare le scale di accesso della scuola stia per partire.