Controlli straordinari in collaborazione tra carabinieri e guardia di finanza nella zona dell’Altolago e nell’area della Tremezzina. I militari dell’Arma della compagnia di Menaggio, con le fiamme gialle di Menaggio e l’unità cinofila di Ponte Chiasso, hanno effettuato posti di blocco sulla Regina, a Gravedona ed Uniti e in Tremezzina, per contrastare le attività di spaccio ma anche i fenomeni criminali legati alle baby gang in Altolago. Controllati 47 veicoli e 71 persone.

A Gravedona, un giovane è stato trovato in possesso di una dose di cocaina. A Tremezzina, un minorenne è stato scoperto con 4 grammi di hashish. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura per il possesso di droga. Un 30enne è stato invece denunciato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Nei prossimi giorni sono in programma ulteriori attività di controllo straordinario delle forze dell’ordine nella zona.