Applausi ed emozione al Teatro San Giuseppe di Rovello Porro, dove il Corpo Musicale Santa Cecilia ha tenuto il suo tradizionale concerto natalizio. Diretti dal giovane maestro Luca Carnelli, i bandisti, accompagnati da alcuni colleghi della Banda di Gerenzano, si sono esibiti in un omaggio alla musica italiana alternando alle più classiche arie natalizie, i più famosi successi da cantautori come De André, Dalla e Modugno, solo per citarne alcuni.

Ma ad emozionare il pubblico è stato soprattutto il debutto ufficiale del rinato gruppo di majorettes e minorettes che, proprio sulle note della banda, si sono esibite in una serie di coreografie con bastoni, pom pom e bandiere. Ad avvicendarsi sul palco tre diverse generazioni di donne: nonne, mamme e nipoti, tutte accomunate dalla passione per questa disciplina.

Dopo qualche anno di stop dovuto alla mancanza di nuove leve, il gruppo delle majorettes rovellesi si è ritrovato a giugno in occasione del 50esimo anniversario di fondazione. In quell’occasione oltre 70 majorettes avevano sfilato per le vie del paese. E da allora non si sono più fermate. “Ritrovarsi ha fatto rinascere la passione per questa disciplina e la voglia di impegnarsi per far rinascere un gruppo storico, che in 50 anni di storia ha raccolto successi e riconoscimenti”, racconta Elena Carugati, majorettes e Presidente della Banda. L’evento di giugno, infatti, ha dato lo slancio per dare vita a un nuovo gruppo di bambine da formare, ma anche a un nutrito gruppo “senior” formato da oltre 20 majorettes ed ex majorettes che vanno dai 20 ai 60 anni.

E se il concerto di Natale può essere considerato la prima uscita ufficiale del nuovo gruppo, il calendario dei prossimi eventi si sta già facendo sempre più fitto, a partire dal celebre Carnevale di Erba, dove a sfilare ci saranno anche la Banda e le majorettes rovellesi.

Presente al concerto anche il sindaco di Rovello, Marco Volontè, che ha sottolineato l’importanza di eventi e gruppi come questo non solo come momenti di aggregazione, ma anche per fare cultura sul territorio. A breve, infatti, partirà nelle scuole rovellesi un progetto fortemente voluto dalla Banda, che ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi delle elementari alla musica.