Como in campo a Cosenza nel turno di serie B programmato per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano. I lariani scendono in campo alle 15 nella gara che andrà a chiudere il girone d’andata. La 19esima giornata scatta alle 12.30 con Reggiana-Catanzaro. Seguiranno, alle 15, la già citata Cosenza-Como, Ascoli-Cittadella, FeralpiSalò-Venezia, Lecco-SudTirol, Spezia-Modena, Ternana-Pisa e Brescia-Parma. Chiuderanno Palermo-Cremonese (ore 18) e Sampdora-Bari (20.30).

Per la gara in Calabria è stato chiamato a dirigere Davide Di Marco, che incrocia il Como per la terza volta in questa stagione: aveva già fischiato in Como-Catanzaro, terminata 1-1, e in SudTirol-Como, vinta per 1-0 dai lariani.

Azzurri reduci dal pari interno (3-3) con il Palermo e al terzo posto in classifica. Guida il Parma, già campione d’inverno, con 38 punti, davanti a Venezia (34) poi Como, Cremonese e Cittadella (32).