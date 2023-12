Un ragazzo di 29 anni è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna per una caduta in bicicletta mentre faceva downhill a Como, sui sentieri della Spina Verde. L’incidente è avvenuto in una zona impervia a Monte Olimpino, in via Roscio, nella zona che dal Pin Umbrela porta al cimitero del quartiere.

Il 29enne stava percorrendo una discesa definita molto tecnica quando ha perso il controllo della bici ed è caduto. Avrebbe riportato numerosi traumi e una ferita seria all’addome che avrebbe causato una grave emorragia.

Per soccorrere il giovane è stato inviato l’elicottero del 118. Per l’intervento mobilitati i vigili del fuoco di Como e il Soccorso alpino di Cernobbio Moltrasio. Il ciclista è stato trasportato al Sant’Anna ed è ricoverato in gravi condizioni.