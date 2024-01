Notte di Capodanno a Como. Nonostante la giornata di pioggia che sembrava poter rovinare i piani, i festeggiamenti in città con lo spettacolo pirotecnico hanno richiamato moltissime persone. In serata le precipitazioni sono, infatti, terminate e hanno permesso di poter ammirare i fuochi d’artificio in riva al Lago di Como.

Alle 23.45, come da apposita ordinanza comunale, il lungolago è stato chiuso all’altezza di piazza Matteotti per consentire lo svolgimento in sicurezza dello spettacolo. Ma già da prima si era iniziato a far defluire le auto.

Una volta concluso e dopo le operazioni di pulizia la riapertura del lungolago, intorno all’1.00.

Il momento della riapertura



La macchina organizzativa ha funzionato e i tanti cittadini e turisti in città hanno potuto salutare il nuovo anno con gli occhi rivolti al cielo. I fuochi, fatti partire dalla diga foranea, come da tradizione, hanno illuminato il primo bacino del lago per 30 minuti.

La polizia locale di Como ha lavorato fino alle 5.30 per garantire lo svolgimento della festa, sul lungolago e in città, nel migliore dei modi.