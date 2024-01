Un uomo di 53 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia in seguito all’esplosione di un petardo che lo ha colpito sul viso durante i festeggiamenti del Capodanno.

Da quanto è stato possibile ricostruire, poco dopo la mezzanotte i soccorsi sono intervenuti a Centro Valle Intelvi (località San Fedele Intelvi) per le gravi ferite rimediate dall’uomo. In via Tenente Rigamonti è arrivata l’ambulanza e in volo si è alzato l’elisoccorso che poi lo ha trasferito al pronto soccorso di via Ravona.

Il 53enne è stato ricoverato in prognosi riservata. Rischia di perdere l’occhio destro. E’ stato necessario un intervento chirurgico. Sono intervenuti anche i carabinieri di Menaggio per i rilievi. Ancora da definire l’esatta dinamica dell’accaduto e le eventuali cause e responsabilità.