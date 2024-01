Sanità, mattinata a dir poco complicata per i cittadini lombardi alle prese con prenotazioni di visite o altri servizi attraverso il call center regionale che risponde al numero verde 800.638638.

In un periodo già difficile per i pazienti alle prese con lunghi tempi di attesa per numerose prestazioni stamattina la segnalazione del disservizio a chi si è messo al telefono nella speranza di poter procedere con una prenotazione o comunque allo scopo di poter usufruire di uno dei servizi disponibili telefonicamente.

Resta la possibilità per le persone che utilizzano l’online di procedere attraverso l’apposito sito o dal fascicolo sanitario elettronico. Ma online non è possibile prenotare tutto, ad esempio non si può procedere se si ha un’impegnativa rossa del medico, quelle scritte a mano. Senza considerare i pazienti meno avvezzi alla tecnologia.



Le prime segnalazioni questa mattina. Sollecitata Regione Lombardia, è arrivata la conferma di un problema tecnico sulle linee telefoniche per cui sta intervenendo il fornitore del servizio.